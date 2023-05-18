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Samsun'da Şüpheli Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da Şüpheli Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da şüphe üzerine arama yapılan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları H.E.K 'nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli şahsın üzerinde 9.60 gr esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.K. polis merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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