Samsun'da sosyal medyadan havaya ateş ettiği belirlenen 6 zanlı yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sosyal medya üzerinden havaya ateş ettiğini paylaşan 6 kişi Jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medyadan havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan 6 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarından meskun mahallerde havaya ateş ettiği anları paylaşan 6 kişiyi tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel