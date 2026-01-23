Samsun'da evde sobadan çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı ancak evde hasar meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde sobadan çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın söndürüldü.
Akalan Mahallesi'nde yaşayan H.K'ye (68) ait ikamette sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel