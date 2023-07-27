Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan Melek B, silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olan oğlu S.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Söğütpınar Mahallesi'nde yaşayan Melek B'nin (43) silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, annesini silahla vurduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki oğlu S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Soner Zengin - Güncel