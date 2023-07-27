Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan Melek B, silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olan oğlu S.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.