19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin lira alacakları için öldürmüşler
Hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Yiğit Mırık hayatını kaybetti, ağabeyi Emirhan Mırık ise yaralandı. Olayla ilgili şüpheliler Ahmet Geçkin ve Melih Kuru adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı da yaralayan şüpheliler Ahmet Geçkin (21) ve Melih Kuru (23) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
