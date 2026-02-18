19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin lira alacakları için öldürmüşler

TUTUKLANDILAR

Hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı da yaralayan şüpheliler Ahmet Geçkin (21) ve Melih Kuru (23) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı