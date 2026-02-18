Haberler

19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin lira alacakları için öldürmüşler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Yiğit Mırık hayatını kaybetti, ağabeyi Emirhan Mırık ise yaralandı. Olayla ilgili şüpheliler Ahmet Geçkin ve Melih Kuru adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı da yaralayan şüpheliler Ahmet Geçkin (21) ve Melih Kuru (23) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı