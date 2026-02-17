Haberler

Samsun'da Hafif Ticari Araç Silahlı Saldırıya Uğradı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Yiğit Mırık hayatını kaybetti, ağabeyi Emirhan Mırık yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Yiğit Mırık (19) hayatını kaybetti, ağabeyi Emirhan Mırık (25) yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, Emirhan Mırık ve kardeşi Yiğit Mırık'ın bulunduğu hafif ticari araca ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yiğit Mırık, burada kurtarılamadı. Emirhan Mırık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

