İş yerine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden Y.F. ile C.Ç. tutuklandı. Şüphelilerden S.K.'ya adli kontrol şartı uygulanırken, F.B. ise serbest bırakıldı.

Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı