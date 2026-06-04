İş yerine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı
Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'ine adli kontrol uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden Y.F. ile C.Ç. tutuklandı. Şüphelilerden S.K.'ya adli kontrol şartı uygulanırken, F.B. ise serbest bırakıldı.
Berkay YILDIZ/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı