Haberler

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bafra ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 2 adet yasaklı bıçak, uyuşturucu madde kullanım düzeneği ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli karakola götürüldü.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı

Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Anıtkabir ziyaretleriyle gündem oldular! Meğer komşuları tarafından dolandırılmışlar

Anıtkabir ziyaretiyle gündem oldular! İşte kimsenin bilmediği gerçek
Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti

Korkulan oldu! Ölümcül virüs onlarca çocuğun canını aldı
Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!

Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!