Yakakent'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, B.C. isimli bir zanlı yakalanarak ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında B.C'nin kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, kurusıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak B.C. hakkında ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
