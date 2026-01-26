Yakakent'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, B.C. isimli bir zanlı yakalanarak ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında B.C'nin kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, kurusıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak B.C. hakkında ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel