Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçede yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bafra ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramada birer ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 68 tabanca fişeği ile 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Bir gecede milyoner oldu

Bir gecede milyoner oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gedson Fernandes Rusya'da! Havaalanındaki ilk görüntülerini izleyenler şaştı kaldı

Süper Lig'in yıldızını yangından mal kaçırır gibi götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.