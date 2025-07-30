Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçede yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.
Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Bafra ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramada birer ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 68 tabanca fişeği ile 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel