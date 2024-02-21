Samsun'da silah bulunan şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta çok sayıda silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis uygulama noktasında aracında silah bulunan şüpheli yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurduğu bir araçta, 7 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, silahlara takılan ve şok tabir edilen 9 adet susturucu aparat, 2 sökme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.