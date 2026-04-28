Samsun'da "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirilecek

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Samsun Valiliği himayesinde "Samsun Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konukevi'nde 30 Nisan'da düzenlenecek çalıştay, "Yerelden ulusala israf ve atık" temasıyla yapılacak.

Samsun Valiliği himayesinde düzenlenecek çalıştay Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde 81 ili kapsayan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında gerçekleştirilecek programda israf, atık yönetimi ve kaynak verimliliği konuları ele alınacak.

Çalıştayda gıda, su, enerji, sanayi ve tüketim alışkanlıkları gibi alanlarda israfın çevresel, ekonomik ve toplumsal etkilerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İki aşamalı modelle yürütülecek çalıştayın ilk aşamasında tematik masalar aracılığıyla veri üretimi ve sorun analizi yapılacak, ikinci aşamada ise elde edilen bulgular kamuoyu ile paylaşılacak.

Çalıştay kapsamında iklim değişikliği, su verimliliği, gıda israfı, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi gibi başlıkların yer aldığı 14 tematik masa oluşturulacak.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda elde edilecek verilerin ulusal sıfır atık politikalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Haberler.com
500

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı

Eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezası onandı