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Samsun'da kopan tekerlek karşıdaki araca çarptı

Samsun'da kopan tekerlek karşıdaki araca çarptı
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- Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobilin yerinden çıkan tekerleği, karşı şeritte ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu- Samsun kara yolu Çınarlık mevkisinde seyreden 28 ABZ 177 plakalı otomobilin sol arka tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı.

Karşı şeride fırlayan tekerlek, Samsun-Ordu istikametinde seyreden plakası henüz belirlenemeyen bir otomobile çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Çarpmanın ardından yolun ortasında kalan tekerlek nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Tekerlek, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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