Samsun'da Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Samsun'da güven ve huzur ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

İl genelinde 2 bin 176'sı emniyet, 1476'sı jandarma bölgesi, 4'ü de cezaevinde olmak üzere toplam 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak.

Seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilebilmesini sağlamak için 3 bin 118'i emniyet, 1442'si jandarma, 74'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 4 bin 634 personel görev yapacak.