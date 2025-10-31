Samsun'da Sahte Plaka Takan Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde aracına sahte plaka takan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte plaka kullanımına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Atakum'da bir kişinin, başka bir araca ait plakanın sahtesini aracına taktığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri ele geçirme, kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Araca takılan sahte plakaya el konuldu.