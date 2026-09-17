Samsun'da sahte kimlik kullanan firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler, çelişkili cevaplar veren şüphelinin ibraz ettiği kimliğin başkasına ait olduğunu belirledi.

Polis merkezine götürülerek parmak izi incelemesi yapılan şüphelinin, hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C. (28) olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA