Haberler

Salıpazarı'nda sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi

Salıpazarı'nda sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları arasında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi. Müsabakalar oldukça çekişmeli geçti ve turnuvayı Süleyman Öcal kazandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sağlık Çalışanları Arası Masa Tenisi Turnuvası, Salıpazarı Devlet Hastanesi personelinin katılımıyla Salıpazarı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Çekişmeli ve keyifli müsabakaların ardından turnuva, madalya töreninde sona erdi. Turnuvada birinciliği Süleyman Öcal kazandı.

Yetkililer, gece gündüz demeden insan sağlığı için büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı spor ve dostluk ortamında kutladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor