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SAMSUN'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI

SAMSUN'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SU BASKINLARI YAŞANDI

Güncel Haberler

SAMSUN'da sabaha karşı sağanak etkili oldu.

SAMSUN'da sabaha karşı sağanak etkili oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kentte sabaha karşı sağanak etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı. Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı. Bölgede sürücüler, araçları ile ilermekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Güncel

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