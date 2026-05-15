Samsun merkezli rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında doktorlar da bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C. ile ilaç mümessili A.E, medikalciler C.D. ve H.U. ise adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.K. ile Ü.B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere 12 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
