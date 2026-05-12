Samsun'da rüşvet operasyonu; 4'ü doktor 18 gözaltı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda 4'ü doktor 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan bazı doktorların, medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldıkları tespit edildi. Bu sabah eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C. isimli doktorların da olduğu 18 şüpheliyi 'Rüşvet', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçlamasıyla gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

