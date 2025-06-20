Samsun'da Ruhsatsız Tabanca ve Mühimmat Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler sürüyor.

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.B. (56) hakkında adli işlem başlatıldı.