Samsun'da Ruhsatsız Tabanca ve Mühimmat Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde ruhsatsız bir tabanca ve 12 fişek ele geçirdi. Araç sürücüsü M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler sürüyor.
Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.B. (56) hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel