Canik'te Operasyon: Ruhsatsız Silah ve 78 Bıçak Ele Geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında K.T'nin (30) üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.
Aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli boy ve ebatlarda 78 bıçak, 91 av tüfeği kartuşu, 31 tabanca fişeği, 4 piyade tüfeği fişeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli K.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA