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Samsun'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'da, düğünlerde ruhsatsız silah kullanacağı değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği değerlendirilen şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçidi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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