Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 31 fişek ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerlerinde ve ikametlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 31 tabanca fişeği ele geçirildi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel