Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
?Ali Ç. (57) yönetimindeki 55 AHU 174 plakalı otomobil, Yakacık Mahallesi Samsun Caddesi'nde refüje çarptı.
?Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatıra B. (34) yaralandı.
Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek