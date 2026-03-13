Haberler

Samsun'da psikolojik danışmanlar iftar programında buluştu

Güncelleme:
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri ve psikolojik danışmanlar bir araya geldi. Programda ruh sağlığına dair atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

Samsun'da Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği tarafından iftar programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Samsun'da düzenlenen programa akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, psikolojik danışmanlar ve öğrenciler katıldı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Fatih Kılıç, dernek üyesi olarak bir araya geldiklerini dile getirdi.

Türk Psikolojijik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilcisi Özgür Demirci Seyrek de ruh sağlığı profesyonelleri olarak toplumun her ferdine dokunan, gönüllere rehberlik eden bir mesleğin fertleri olduklarını belirterek, Samsun'da yaşayan psikolojik danışmanlar olarak mesleki aidiyetini artırmak ve aralarındaki dayanışmanın güçlenmesini sağlamak amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

Programda Bilim Samsun görevlileri tarafından 3D kalem ve VR (Sanal gerçeklik) atölyesi ile Doç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem tarafından. "İlk görüşme-Anamnez alma" atölye etkinliği de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
