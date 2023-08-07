Samsun'da patpat kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Güncel Haberler
Samsun'un Ayvacık ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İlçenin Tepealtı Mahallesi'nde sürücü Asım Beşikçi (63) yönetimindeki tarım aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Türkan Aydağ (47) olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü ile Emine Aydağ, Resul Beşikçi, İpek Aydağ ve Miraç Aydağ yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Soner Zengin - Güncel