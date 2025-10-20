Haberler

Samsun'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Samsun'da Park Halindeki Otomobil Yandı
Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Aşağıçinik Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebeple yanarak büyük çapta hasar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıçinik Mahallesi'nde park halindeki Y. K'ya ait otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
