Serviste park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir özel serviste park halindeki araçta yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren özel servise bakım için getirilen eski model bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.