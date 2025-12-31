Haberler

Serviste park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir sanayi sitesinde, bakım için getirilen eski model bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren özel servise bakım için getirilen eski model bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
