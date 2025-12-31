Serviste park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir sanayi sitesinde, bakım için getirilen eski model bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir özel serviste park halindeki araçta yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren özel servise bakım için getirilen eski model bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel