Samsun'da Park Halindeki Araçta 2 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde, devriye sırasında şüphe üzerine kontrolden geçirilen bir araçta 2 ruhsatsız tüfek bulundu. Araçtaki M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun'da şüphe üzerine bakılan bir araçta 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Araçta bulunan M.A. hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel