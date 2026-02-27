Haberler

Otomobil otoparkta alev aldı

Otomobil otoparkta alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakum ilçesindeki üniversite kapalı otoparkında bir otomobilin alev alması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, üniversitenin kapalı otoparkında alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında, Ondokuz Mayıs Üniveresitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki kapalı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, temizlikçi Ebru K., 55 EK 280 plakalı otomobilini park etmek isterken dumanların yükseldiğini görüp araçtan indi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alev alan otomobili kısa sürede söndürdü. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti

Türkiye'nin beklediği büyük buluşma gerçekleşti
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi

Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi