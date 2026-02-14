Haberler

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Ladik ilçesinde bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Enes Duman'ın kullandığı 60 ED 044 plakalı otomobil, Hasırcı Mahallesi'nde Şaban Kaftar idaresindeki 55 SP 116 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 60 ED 044 plakalı araçtaki Selen Balanor ve Gülseren Duman yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

