Samsun'da Otomobilin Deniz Kenarına Devrilmesi: Sürücü Yaralandı

Samsun'da Otomobilin Deniz Kenarına Devrilmesi: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde, 66 yaşındaki sürücünün kontrolündeki otomobil, deniz kenarına devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya (66) idaresindeki 57 AB 007 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi Zilfan Suyu mevkisinde bariyeri aşarak deniz kenarına devrildi.

Kazada yaralanan Kaya, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen sürücü, taburcu edildi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
