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Samsun'da Otomobile Açılan Ateşte 1 Kişi Yaralandı

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Samsun'da seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da seyir halindeki otomobile açılan ateşte 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.M. (36), seyir halindeki otomobile tabanca ile ateş açtı. Otomobildeki B.T. karnından yaralandı. B.T. arkadaşı tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken; İ.M. ile yanındaki S.S. (29) kaçtı. Olay yerinde 3 boş kovan bulurken, kaçan şüpheliler Fatih Mahallesi'nde bir evin çatı katında suç aleti ile yakalandı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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