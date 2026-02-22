Haberler

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, H.B. idaresindeki otomobil yoldan çıkması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

Kıran Mahallesi 68. Sokak'ta seyir halinde bulunan H.B. (19) idaresindeki 55 APR 746 plakalı otomobil, yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralandığı belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Tehlike çok büyük! Öğrenciler okulda "Kovid-20" üretmeye çalışıyor
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Tehlike çok büyük! Öğrenciler okulda "Kovid-20" üretmeye çalışıyor
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira