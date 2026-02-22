Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, H.B. idaresindeki otomobil yoldan çıkması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.
Kıran Mahallesi 68. Sokak'ta seyir halinde bulunan H.B. (19) idaresindeki 55 APR 746 plakalı otomobil, yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralandığı belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, araç bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak