Samsun'da motosikletle otomobilin çarpışması sonu 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde seyir halinde bulunan 41 AJA 786 plakalı otomobil, Kızılovacık Sokak'tan caddeye çıkan O.G. idaresindeki 55 ATR 811 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
