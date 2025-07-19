Samsun'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Ladik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
???????Alınan bilgiye göre, G.G. idaresindeki 34 YN 1301 plakalı otomobil, Hasırcı ile Tatlıcak mahalleleri kavşağında Ş.Y. (82) yönetimindeki 05 BH 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel