Samsun'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Olayda sürücü ve bir yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.

Samsun'un Havza ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde A.K'nin kullandığı 06 AJ 3871 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yolcu E.K. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
