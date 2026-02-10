Haberler

Yoldan çıkıp karşı şeride geçen otomobil ile TIR çarpıştı; 2 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan otomobil yoldan çıkıp karşı şeritteki TIR ile çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde yoldan çıkıp karşı şeride geçerek TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu üzerindeki Karacalı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mertcan K. yönetimindeki 42 ADL 500 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp karşı şeritte Celalettin D. idaresindeki 55 AIC 911 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücü Mertcan K. ile yanında bulunan Onur K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
