Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun sisin etkisiyle meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada,1 kişi hafif yaralandı.
Yoğun sisin etkili olduğu Samsun-Sinop kara yolu Etyemez mevkisinde, S.D.Ç idaresindeki 55 TL 124 plakalı otomobil ile E.M yönetimindeki 55 AFT 165 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.