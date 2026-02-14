Haberler

Samsun'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Samsun'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza-Vezirköprü kara yolunda meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Havza- Vezirköprü kara yolu Yeni Mescit Mahallesi mevkisinde Hüseyin Altınok idaresindeki 06 FJB 563 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Mine Ç, ambulansla götürüldükleri Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar

Saadet Partisi lideri Arıkan, canlı yayında gündemi değerlendiriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında
Sadettin Saran'dan Kerem'e özel ilgi

Maç öncesine damga vuran anlar!
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı