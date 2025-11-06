Samsun'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, dereye devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde, C.K. (50) yönetimindeki 55 ABT 147 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki yolcular D.K. (46) ve R.N.K. (39) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.