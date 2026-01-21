Haberler

Samsun'da Belediye Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Üniversite Öğrencisi Tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir üniversite öğrencisi, otobüste kendisine ters baktığını iddia ettiği iki kişinin boğazına bıçak dayadı. Olayın ardından tutuklanan şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde belediye otobüsünde kendilerine ters baktığını iddia ettiği 2 kişinin boğazına bıçak dayayan üniversite öğrencisi Burak Öçel (24), tutuklandı.

Olay, 15 Ocak saat 19.00 sıralarında Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. OMÜ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 2'ci sınıf öğrencisi Burak Öçel, otobüste kendilerine yan baktığını iddia ettiği Umut K. (18) ve Kaan K.'ye (18) bıçak çekti. Bıçağı tartıştığı kişilerin boynuna dayayan Öçel, bir süre sonra ilk durakta indi.

Umut K. ve Kaan K. otobüsten inip polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli, emniyete götürüldü. Burak Öçel ifadesinde, kız arkadaşıyla tartıştığı için sinirli olduğunu, mağdurların kendisine ters baktığını, olayın bu nedenle yaşandığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 3 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Öçel'in Isparta'da yine aynı suçu işlediği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
