Samsun'da Oto Kurtarıcıda 28 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi: 3 Tutuklama

Samsun'da oto kurtarıcı ile durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 28 bin sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

SAMSUN'da oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde 28 bin sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık'ta üzerinde bir otomobil bulunan oto kurtarıcıyı takibe aldı. Ekipler, oto kurtarıcıyı İlkadım ilçesine geldiğinde durdurdu. Aramada; otomobilin bagaj bölümüne gizlenmiş 28 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili K.T. (29), H.Y. (22) ve Y.F. (35), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
