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Samsun'da Ortaokulda Yangın

Samsun'da Ortaokulda Yangın
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Ortaokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Elektrik panosunda başlayan yangın, kabloların alev alması sonucu okula sıçradı ve hasara yol açtı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Ortaokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacı Ali Ekinci Bulvarı'ndaki 19 Mayıs Ortaokulu'nun giriş kapısının içinde bulunan elektrik panosunda ve dışarıdan panoya bağlı elektrik kablolarında yangın çıktı.

Yangın, kabloların alev alması sonucu okulun içine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Okulda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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