Samsun'da silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 21 mermi ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede çalışma yaptı.
Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 21 adet tabanca mermisi ele geçirdi.
Operasyonda A.C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel