Samsun'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girme Yasağı

Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmemesini istedi. Dalga yüksekliği ve ani rüzgar hızının artması nedeniyle muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların yasağa uyması tavsiye edildi.

Samsun Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla denize girilmemesi istendi.

Açıklamada, "İlimizde gün içerisinde dalga yüksekliğinin yarım metrenin üzerine çıkması ve ani rüzgar hızının öğle saatlerinden itibaren saatte 29 deniz miline ulaşması beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
