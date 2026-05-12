Samsun'da tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Doğancan Y. adlı şahıs, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası İbrahim Y.'yi ruhsatlı tabancasıyla vurarak öldürdü. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kadamut Mahallesi'nde yaşayan Doğancan Y. (35), henüz bilinmeyen nedenle babası İbrahim Y. (59) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Doğancan Y, ruhsatlı tabancasıyla babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde, İbrahim Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, zanlı Doğancan Y'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
