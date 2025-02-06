Samsun'da Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri Düzenlendi
Samsun'da Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, öğrenciler dijital dünyada bilinçli ve güvenli hareket etmeleri konusunda bilgilendirildi. Seminerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.
Samsun'da öğrencilerin dijital dünyada bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenlendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Gelecek Sizinle Güvende Projesi kapsamında, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda öğrencilere eğitim verildi.
Seminerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve nitelikli dolandırıcılık konularında sunum yapılarak öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.
Seminere 105 öğrenci katıldı.