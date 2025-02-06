Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Samsun'da Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, öğrenciler dijital dünyada bilinçli ve güvenli hareket etmeleri konusunda bilgilendirildi. Seminerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

Samsun'da öğrencilerin dijital dünyada bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Gelecek Sizinle Güvende Projesi kapsamında, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda öğrencilere eğitim verildi.

Seminerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve nitelikli dolandırıcılık konularında sunum yapılarak öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.

Seminere 105 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
img

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
img

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.