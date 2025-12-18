Samsun'da öğrencilere SİBERAY kapsamında eğitim verildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde siber güvenlik farkındalığını artırmak için eğitimler düzenlendi. Çeşitli okullarda SİBERAY kulüpleri kuruldu ve bilişim savcısı eşliğinde farkındalık seminerleri yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen SİBERAY Programı kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziz Atik Fen Lisesi ve Onur Ateş Anadolu Lisesi bünyesinde SİBERAY kulüpleri kuruldu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde SİBERAY Üniversite Topluluğu oluşturuldu.
Gençlerin siber güvenlik farkındalığını artırmak ve siber suçlarla mücadelenin yasal boyutları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Samsun Adliyesinde bilişim savcısının katılımıyla farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
SİBERAY Üniversite Topluluğu iş birliğiyle OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik semineri düzenlendi.
Siber suçlarla mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.