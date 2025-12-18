Haberler

Samsun'da öğrencilere SİBERAY kapsamında eğitim verildi

Samsun'da öğrencilere SİBERAY kapsamında eğitim verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen SİBERAY Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde siber güvenlik farkındalığını artırmak için eğitimler düzenlendi. Çeşitli okullarda SİBERAY kulüpleri kuruldu ve bilişim savcısı eşliğinde farkındalık seminerleri yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen SİBERAY Programı kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziz Atik Fen Lisesi ve Onur Ateş Anadolu Lisesi bünyesinde SİBERAY kulüpleri kuruldu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde SİBERAY Üniversite Topluluğu oluşturuldu.

Gençlerin siber güvenlik farkındalığını artırmak ve siber suçlarla mücadelenin yasal boyutları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Samsun Adliyesinde bilişim savcısının katılımıyla farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

SİBERAY Üniversite Topluluğu iş birliğiyle OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik semineri düzenlendi.

Siber suçlarla mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
title